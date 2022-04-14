Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины.

В результате были повреждены жилые дома и социальные объекты, информации о пострадавших нет.

"В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее руководитель региона уже сообщал об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По словам Гладкова, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже не было выявлено.

До 25 апреля в Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

