Повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении в регионе повышенного уровня террористической опасности на период с 11 до 25 апреля.

"Желтый уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также Гладков подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, чтобы не пугать жителей громкими звуками. Запрет будет действовать до 25 апреля.

Повышенный уровень террористической опасности ранее ввели в Брянской области и двух районах Воронежской области. Жителей также призвали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и иметь при себе удостоверяющие личность документы.

