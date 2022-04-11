Повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области

17:57
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении в регионе повышенного уровня террористической опасности на период с 11 до 25 апреля.
"Желтый уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также Гладков подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, чтобы не пугать жителей громкими звуками. Запрет будет действовать до 25 апреля.
Повышенный уровень террористической опасности ранее ввели в Брянской области и двух районах Воронежской области. Жителей также призвали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и иметь при себе удостоверяющие личность документы.
Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области
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