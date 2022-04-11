14:56
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повышении уровня террористической опасности в приграничных районах Кантемировском и Россошанском. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это средний уровень из трех существующих", – заявил Гусев.
Губернатор подчеркнул, что данная мера является профилактической. В настоящий момент обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой.
Глава Воронежской области отметил, что режим повышенной террористической опасности будет действовать в течение 15 суток с нынешнего дня. Он не несет в себе ограничений для повседневной жизни граждан.
Также в понедельник, 11 апреля, был введен второй из трех уровень террористической опасности в Курской области. 29 марта сообщалось, что в регионе был обстрелян пропускной пункт на границе с Украиной.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области
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