Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повышении уровня террористической опасности в приграничных районах Кантемировском и Россошанском. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это средний уровень из трех существующих", – заявил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что данная мера является профилактической. В настоящий момент обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой.

Глава Воронежской области отметил, что режим повышенной террористической опасности будет действовать в течение 15 суток с нынешнего дня. Он не несет в себе ограничений для повседневной жизни граждан.

Также в понедельник, 11 апреля, был введен второй из трех уровень террористической опасности в Курской области. 29 марта сообщалось, что в регионе был обстрелян пропускной пункт на границе с Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.