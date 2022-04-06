Песков назвал очень серьезными сообщения об обстреле пограничников в Курской области

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьезными сообщения об обстреле российских пограничников в Курской области.

"Эти факты, конечно, нуждаются в проверке, это очень серьезные сообщения", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля добавил, что не располагает детальной информацией по этому вопросу. За подробностями Песков рекомендовал обращаться в пресс-службу ФСБ.

5 апреля позиции российских пограничников обстреляли из минометов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в ответ огневые точки были подавлены, снаряды не достигли территории России, жертв и разрушений нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.