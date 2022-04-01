Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара ВС Украины – власти

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. Политик добавил, что жертв нет, населению ничего не угрожает.

"Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе произошел в пятницу утром, 1 апреля. По данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.

Ранее сообщалось, что в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.