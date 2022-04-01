Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже", – написал политик в своем телеграм-канале.

29 марта в районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремел взрыв. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Они проверяли дома на наличие повреждений.

Позже губернатор региона сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал пожар. Он уточнил, что разрушенных жилых и нежилых построек нет.

Ранее в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.