Белгородский губернатор опроверг сообщения о сожженном Доме культуры

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что в селе Красный Октябрь, где накануне прогремели взрывы, якобы разбомбили и сожгли дом культуры, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что выехал в село и убедился, что пострадавших и потерь среди мирных жителей нет, разрушений жилых и нежилых построек, объектов социальной инфраструктуры тоже нет.

"Вчера было несколько вбросов информации, что, например, Дом культуры разбомбили и сожгли, – это ложь. О причинах инцидента: ждем официальную информацию от министерства обороны", – отметил Гладков.

Взрыв прогремел накануне вечером в районе села Красный Октябрь. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Также говорилось, что при инциденте могли пострадать четверо сотрудников силовых структур.

До этого в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной взрывов стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.

