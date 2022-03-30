Губернатор Белгородской области назвал предварительную причину взрывов в регионе

08:16
телеграм-канал "Подъем"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал взрывы в селе Красный Октябрь и назвал пожар в качестве предварительной причины произошедшего.
По его словам, разрушенных жилых и нежилых построек нет.
"Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет", – сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию.
"Ждем официального сообщения Минобороны РФ. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", – добавил Гладков.
Взрыв прогремел накануне вечером в районе села Красный Октябрь. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Они проверяли дома на наличие повреждений.
Ранее в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной взрывов стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.
Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом
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