Глава Курской области заявил об обстреле пропускного пункта на границе с Украиной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Пропускной пункт в поселке Теткино Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойтова.

Он рассказал, что огневая точка была подавлена ответным огнем доблестных военнослужащих.

Ранее в ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел Донецка, в Петровском районе города разорвались девять снарядов калибром 120 миллиметров. Кроме того, украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой. Обстрел был зафиксирован в 06:50 27 марта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

