Бесконтрольная раздача оружия населению на Украине может создать угрозу для Европы – Шойгу

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Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию", – подчеркнул он.
Министр добавил, что ВСУ бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах. По его словам, в Черном море появилась реальная угроза гражданскому судоходству.
Шойгу напомнил, что турецкие военные обезвредили две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
Глава Минобороны также сообщил, что за последние две недели на Украине уничтожены около 600 иностранных наемников, еще более 500 покинули страну.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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