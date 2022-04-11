Высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской области

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В Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на 15 суток. Предупреждение будет действовать с 11 до 25 апреля 2022 года, сообщается на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

"При установлении желтого уровня террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей", – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо при нахождении на улице иметь при себе удостоверяющие личность документы, а также предоставлять их по первому требованию правоохранителей.

Жителям также посоветовали обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре в общественных зданиях. Кроме того, гражданам стоит обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повышении уровня террористической опасности в приграничных районах Кантемировском и Россошанском. Он подчеркнул, что данная мера является профилактической. В настоящий момент обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой.

