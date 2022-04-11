Повышенный уровень террористической опасности ввели в двух районах Краснодарского края

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Повышенный уровень террористической опасности ввели в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Подписал распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов", – написал он.

В указанных районах будет усилена работа правоохранительных органов, пояснил Кондратьев. Он также призвал местных жителей быть бдительнее и обращаться в полицию при возникновении подозрительных ситуаций.

Ранее повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. Соответствующее предупреждение будет действовать в регионе с 11 до 25 апреля. В этот период жителям рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили.

О принятии аналогичных мер до этого сообщили власти Брянской и Воронежской областей.

