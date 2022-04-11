Высокий уровень террористической опасности ввели в семи районах Крыма

20:01
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В семи районах Крыма с 20:00 11 апреля объявлен высокий уровень террористической опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
"В связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима более актуальными становятся вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан", – пояснил Аксенов.
Ограничения, которые вводятся до 26 апреля, касаются городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. По словам Аксенова, мера является профилактической, обстановка в Крыму контролируется правоохранителями.
"Убедительно прошу крымчан проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы. <...> У нас имеется достаточно сил и средств для обеспечения безопасности наших граждан", – добавил он.
Ранее повышенный уровень террористической опасности ввели в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края. В указанных районах будет усилена работа правоохранительных органов.
О принятии данных мер до этого сообщили власти Брянской, Воронежской и Белгородской областей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области
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