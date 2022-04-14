Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины

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Село Сподарюшино в Грайворонском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже не выявлено. Жителей сел Сподарюшено и Безымено временно эвакуировали для обеспечения безопасности.

"Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков", – добавил Гладков.

До 25 апреля в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Такой же режим введен в Брянской области и двух районах Воронежской области. Жителей также призвали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и иметь при себе удостоверяющие личность документы.