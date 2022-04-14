СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области со стороны Украины

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка Климово Брянской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, 14 апреля два вертолета Вооруженных сил Украины, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России. Они нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам поселка.

"В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения", – говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще троих оценивается как удовлетворительное.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области. В результате происшествия жертв и разрушений нет. Огневые точки были подавлены ответным огнем российских пограничников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.