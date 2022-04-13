Бастрыкин поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Медведчука

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных", – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что данный снимок надо будет проверить в связи с наличием большого количества фейков.

Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

