В МИД РФ назвали опасной тенденцией предложение об обмене Медведчука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Киева обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

"Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он предложил обменять его на попавших в плен украинцев.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Виктору Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.

В конце февраля украинская прокуратура сообщила об исчезновении Медведчука, а в марте он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

