Песков оценил возможность обмена Медведчука

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение обменять главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, отметив, что тот является иностранным политиком и не имеет российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве – Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", – заявил Песков.
По его словам, неизвестно, желает ли сам Медведчук участия России в разрешении той сложной ситуации, в которой он находится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.
В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Виктору Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.
В конце февраля украинская прокуратура сообщила об исчезновении Медведчука, а в марте он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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