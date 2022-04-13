Медведев посоветовал желающим обменять Медведчука "крепко запирать двери"

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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что в Киеве хотят добиться показаний от главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и обменять его на пленных.

"Отдельные уродцы, именующие себя украинскими властями, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, этим людям следует хорошо смотреть по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские правоохранительные органы пользуются британскими схемами проведения расследования.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Виктору Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.

В марте этого года суд на Украине заочно арестовал Медведчука. Его объявили в международный розыск.