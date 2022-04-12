Песков заявил о необходимости проверить фото с якобы задержанным Медведчуком

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти’"
Фото с якобы задержанным на Украине Виктором Медведчуком необходимо проверить, поскольку в последнее время появляется много различных фейков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В подписи к посту он пообещал позже сообщить детали.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел данную фотографию, однако подчеркнул, что не может судить, насколько она достоверна.
"По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным. <...> Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины", – цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что на Украине сейчас не без помощи иностранных специалистов создается большое количество фейков, поэтому сразу принимать какую-то информацию за истину неправильно.
В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили политику обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.
В марте этого года суд на Украине заочно арестовал Медведчука. Его объявили в международный розыск.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: