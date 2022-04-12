Песков заявил о необходимости проверить фото с якобы задержанным Медведчуком

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти’"

Фото с якобы задержанным на Украине Виктором Медведчуком необходимо проверить, поскольку в последнее время появляется много различных фейков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В подписи к посту он пообещал позже сообщить детали.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел данную фотографию, однако подчеркнул, что не может судить, насколько она достоверна.

"По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным. <...> Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины", – цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что на Украине сейчас не без помощи иностранных специалистов создается большое количество фейков, поэтому сразу принимать какую-то информацию за истину неправильно.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили политику обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, правоохранители установили его причастность к преступной схеме поставки угля с территорий ДНР и ЛНР.

В марте этого года суд на Украине заочно арестовал Медведчука. Его объявили в международный розыск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

