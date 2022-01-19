Суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене

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Печерский районный суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Судебная власть".

Прокуратура ходатайствовала арестовать Порошенко с возможностью залога в размере 35,7 миллиона долларов. Однако судья Алексей Соколов отказал в удовлетворении ходатайства и обязал Порошенко прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за рубеж.

Обвинение в государственной измене экс-президенту Украины было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники.

