Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене

Фото: ТАСС/Иван Николаев
Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ТАСС.
По данным источника "Интерфакса", помимо государственной измены, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.3 УК Украины ("Создание террористической организации"), а также частями 1 и 3 статьи 258.5 ("Финансирование терроризма").
Ранее стало известно, что Петр Порошенко покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Как сообщила партия "Европейская солидарность", экс-глава Украины совершит турне, в ходе которого посетит Турцию.
При этом ранее Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить Порошенко повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Экс-президент требование правоохранителей проигнорировал.
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