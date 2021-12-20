Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене

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Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ТАСС.

По данным источника "Интерфакса", помимо государственной измены, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.3 УК Украины ("Создание террористической организации"), а также частями 1 и 3 статьи 258.5 ("Финансирование терроризма").

Ранее стало известно, что Петр Порошенко покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Как сообщила партия "Европейская солидарность", экс-глава Украины совершит турне, в ходе которого посетит Турцию.

При этом ранее Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить Порошенко повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Экс-президент требование правоохранителей проигнорировал.

