Зеленский сообщил о подготовке госпереворота на Украине

13:38
Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, согласно которой в стране 1 декабря планируется государственный переворот. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будет привлечен миллиард долларов и прочее", – заявил украинский лидер.
В то же время Зеленский подчеркнул, что не верит в возможность переворота или причастность к нему Ахметова. Он отметил, что СМИ нагнетают ситуацию, а появившаяся информация призвана втянуть бизнесмена в войну против президента Украины и всей страны.
Глава государства отметил, что, если госпереворот действительно случится, он и дальше будет работать в своем офисе.
"Я не (экс-президент Виктор. – Прим. ред.) Янукович, бежать никуда не буду. И не (экс-президент Петр. – Прим. ред.) Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", – подчеркнул Зеленский.
Он также опроверг планы по введению военного положения в стране. По славам лидера страны, после подобных заявлений падают рынки, люди боятся, инвесторы уходят.
"Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение, цена акций страны падает", – заключил президент.
Накануне экс-депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Зеленский намерен ввести в стране военное положение. По его информации, военное положение будет введено 1 декабря сроком на два месяца.
Ляшко выразил мнение, что поводом для этого могут стать акции протеста против экономической и международной политики нынешних властей.
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