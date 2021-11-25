На Украине заявили о планах ввести военное положение

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Экс-депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране военное положение.
"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью – контроль над СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия", – приводит слова экс-депутата сайт телеканала "Наш".
Ляшко выразил мнение, что поводом для введения военного положения могут стать акции протеста против экономической и международной политики нынешних властей.
Ранее сообщалось, что американские власти оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.
При этом некоторые члены администрации президента США Джо Байдена выступают против такой поддержки. Представители этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.
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