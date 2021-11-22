Глава украинской разведки заявил о первом применении Javelin в Донбассе

Фото: Zuma\TASS/Steve McLeod
Вооруженные силы Украины впервые использовали в боевых действиях в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом заявил глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов в интервью Military Times.
"Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск (Киев считает ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР частью российской армии – Прим. ред.)", – отмечается в материале.
По словам украинского генерала, комплекс Javenlin и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться основным сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.
Буданов подчеркнул, что Киеву необходима поддержка со стороны Вашингтона. По мнению военного, Соединенные Штаты должны оказать помощь Украине как можно быстрее.
В конце октября в генеральном штабе ВСУ сообщили о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны вооруженных сил, а БПЛ и другое оружие в стране необходимо именно для защиты. По его словам, украинская армия защищает свою землю, когда чувствует, что это необходимо.
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