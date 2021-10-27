Грызлов заявил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий

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Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, ответственность за обострение ситуации лежит на стороне Украины, которая ведет чрезвычайно опасную игру.

"Путем одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск, Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий", – приводит ТАСС слова Грызлова.

Ранее сообщалось, что Киев впервые применил турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на востоке Украины. Известно, что ударные дроны были применены вблизи поселка Гранитное Донецкой области.

После произошедшего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов Украине могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

