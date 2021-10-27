В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставку в Украину турецких дронов. Представитель Кремля считает, что это может привести к негативным последствиям и дестабилизации, сообщает РИА Новости.
"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", – отметил Песков.
По мнению пресс-секретаря, попадая в руки военных, такие вооружения могут потенциально применяться в районе Украины, что приводит лишь к дестабилизации.
Ранее сообщалось, что Киев впервые применил турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на востоке Украины. Известно, что ударные дроны были применены вблизи поселка Гранитное Донецкой области.
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