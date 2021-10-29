Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. По его словам, это является ответом на действия противника. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", – отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что БПЛ и другое оружие в стране именно для защиты. По его словам, украинская армия защищает свою землю, когда чувствует, что это необходимо.

Во вторник, 26 октября, генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.