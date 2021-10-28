Украинский посол возмутился реакцией ФРГ на использование Киевом дрона Bayraktar

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Берлина на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.

В интервью изданию Bild он заявил, что Киев имеет законное право на самооборону, а также решительно отвергает высказывание представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

Дипломат также остался недоволен тем, что Берлин выразил обеспокоенность по этому поводу. По мнению Мельника, Германия должна была удвоить посреднические усилия по организации встречи в нормандском формате, чтобы "поставить Москву на место".

Во вторник, 26 октября, генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов Украине могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

На произошедшее последовала и реакция немецкого МИД. Официальный представитель ведомства Андреа Зассе сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет все стороны конфликта в использовании БПЛА.