В Киеве сообщили о планах закупить новые беспилотники Bayraktar в 2022 году

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Украина закупит новую партию ударных беспилотников Bayraktar, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что дроны необходимы для нужд вооруженных сил Украины и будут применяться для защиты независимости и согласно 51 статье устава ООН.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, в свою очередь, заверил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов, а также нарабатывают тактику их применения и методику.

"Мы к этому шли не один день и не два, <...>. Впереди еще очень много интересной для нас работы", – сказал он.

В конце октября в генеральном штабе ВСУ заявили о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны вооруженных сил, а БПЛ и другое оружие в стране необходимо именно для защиты. По его словам, украинская армия защищает свою землю, когда чувствует, что это необходимо.

В свою очередь, полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий, поэтому ответственность за обострение ситуации лежит на стороне Украины, которая ведет чрезвычайно опасную игру.