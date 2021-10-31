Глава МИД Турции заявил, что поставленные Киеву беспилотники принадлежат только Украине

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Поставленное Украине турецкое вооружение не может ассоциироваться с Турцией, поскольку принадлежит исключительно Киеву, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине", – сказал Чавушоглу в эфире канала "Россия 1".
В связи с этим министр отметил, что власти Украины не должны упоминать Турцию в контексте применения данного вооружения в различных военных конфликтах.
"Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию", – добавил он.
Во вторник, 26 октября, генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
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