В США заявили, что реакция РФ на провокацию с Bayraktar может выйти за рамки резких слов

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе. Такое мнение выразил обозреватель Марк Эпископос.

"Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов", – написал он в свой статье для журнала National Interest.

По мнению автора статьи, закупка и развертывание Украиной турецких беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, что может привести к его дальнейшей эскалации.

"Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, но Украина с этим не согласна", – добавил Эпископос.

Во вторник, 26 октября, генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ.