Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского

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Фото: depositphotos/palinchak
Заявления президента Украины Владимира Зеленского про искусственный дефицит энергоресурсов свидетельствуют о неадекватном восприятии им происходящего в стране.
Такое мнение выразил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
"Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. <...> Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", – приводит слова парламентария РИА Новости.
Кучеренко также предположил, что советники украинского лидера просто боятся рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.
"Что можно сказать, если 2 ноября при температуре +15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?" – отметил Кучеренко.
Ранее стало известно, что на Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС. Не работают 14 энергоблоков. Для страны этот показатель является рекордным. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта. Таким образом, нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС. Это 10% их мощности.
До этого депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива призвал жителей Украины из-за нехватки энергоресурсов готовиться к голоду и смерти.
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