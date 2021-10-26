Депутат Верховной рады призвал украинцев готовиться к голоду и смерти

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Фото: depositphotos/reflextions
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов.
"Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть", – написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в стране недостаточно газа для прохождения отопительного сезона, кроме того, нет и денег на его покупку. В связи с этим, отметил эксперт, школы и другие объекты ждут отключения.
До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.
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