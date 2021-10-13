Школы и больницы Украины начали запасаться обогревателями и одеялами из-за нехватки газа

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Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Объекты социальной инфраструктуры Украины до сих пор не отапливаются, в детские сады и школы родители вынуждены приносить обогреватели, а пациенты больниц приносят из дома одеяла. Об этом рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, передает РИА Новости.
"В школах сейчас температура 14–15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель", – сказала она на пресс-конференции, посвященной теме рекордного роста цен на газ в Европе.
В свою очередь, глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в стране недостаточно газа для прохождения отопительного сезона, кроме того, нет и денег на его покупку. В связи с этим, отметил эксперт, школы и другие объекты ждут отключения.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. Он напомнил, что сейчас Киев вынужден перекупать российский газ у Словакии, но уже по более высоким ценам.
По мнению Мураева, ответственность за высокие цены на газ должен нести украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ранее Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа со стоимостью на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Однако Киев предложение отверг и теперь, по подсчетам бывшего парламентария, украинцам предстоит переплатить за газ более 6 миллиардов долларов.
Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды
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