В Раде заявили, что Украина не доживет до следующей зимы

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Украина может не дожить до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики. Такую точку зрения высказала депутат от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Наш".
По мнению парламентария, энергетика страны второй год подряд скатывается в "там-тарарым". Причиной тому – непрофессиональное управление и менеджмент.
"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", – сказала депутат.
В предстоящий зимний период на Украине случатся веерные отключения, уверена Буймистер. По ее словам, все сети находятся в абсолютном упадке технического состояния.
"Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем", – заключила Буймистер.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина закупает газ по очень высокой цене.
При этом спикер отмечал, что в подземных хранилищах страны сейчас имеются накопления в почти 19 миллиардов кубометров газа. Таким образом, был перевыполнен план правительства страны в 17 миллиардов к началу отопительного сезона.
До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу. По его мнению, две трети от потребностей в газе страна будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
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