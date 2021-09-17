Зеленский создал рабочую группу по снижению рисков для Украины от "Северного потока – 2"

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Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по нейтрализации рисков от реализации "Северного потока – 2". Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В документе указано, что российский газопровод "содержит прямые угрозы" национальной безопасности Украины и всего региона. Также сообщается, что рабочая группа разработает предложения по "уменьшению отдельных угроз" в сфере безопасности и энергетики.

Возглавил рабочую группу руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, в состав также вошли глава СБУ Иван Баканов, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды, если поставки газа по украинскому маршруту после запуска "Северного потока – 2" окажутся слишком низкими.

По его мнению, ГТС остается единственным маршрутом поставок газа в Европу, а если его перекрыть, то у России появится еще больше рычагов влияния.