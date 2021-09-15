Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:44

Глава "Нафтогаза" заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

экономика

Фото: ТАСС/Анна Марченко

В Киеве готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объемы газа, которые в настоящее время идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу.

"Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит будет сохранен", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что украинская сторона готова вести переговоры с "Газпромом". Однако, как подчеркнул Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через страну.

"Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", – добавил он.

В конце августа Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как гарантию от возможной войны с Москвой. По его мнению, риск полномасштабной войны создает "Северный поток – 2".

Ранее гендиректор украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. По его мнению, только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит РФ отказаться от услуг Киева.

Макогон также заявлял, что компания "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги в качестве оператора трубопровода "Северный поток – 2" в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать