Глава "Нафтогаза" заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Фото: ТАСС/Анна Марченко
В Киеве готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, объемы газа, которые в настоящее время идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу.
"Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит будет сохранен", – сказал Витренко.
Глава "Нафтогаза" отметил, что украинская сторона готова вести переговоры с "Газпромом". Однако, как подчеркнул Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через страну.
"Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", – добавил он.
В конце августа Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как гарантию от возможной войны с Москвой. По его мнению, риск полномасштабной войны создает "Северный поток – 2".
Ранее гендиректор украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. По его мнению, только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит РФ отказаться от услуг Киева.
Макогон также заявлял, что компания "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги в качестве оператора трубопровода "Северный поток – 2" в соответствии с газовой директивой Евросоюза.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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