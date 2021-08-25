Украинский газовый оператор выразил желание управлять "Северным потоком – 2"

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Компания "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги в качестве оператора трубопровода "Северный поток – 2" в соответствии с газовой директивой Евросоюза, сообщил ее руководитель Сергей Макогон.

"Предложим наши услуги <...> как реально независимый от России оператор ГТС", – написал он на своей странице в Facebook.

Также Макогон поддержал решение европейского суда о сохранении действия газовой директивы в отношении "Северного потока – 2". Он отметил, что оно соответствует позиции Киева в переговорах.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

В документе сказано, что добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка ее газа.