Аналитик высказался о решении суда не освобождать "Северный поток" от Газовой директивы ЕС

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Решение немецкого суда об отказе освободить газопровод "Северный поток – 2" от положений Газовой директивы ЕС прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает RT. Он назвал данное решение ожидаемым.
"Еще в 2019 году было принято европейское регулирование, из которого следовало, что "Газпром" как одна компания может загрузить только половину мощности трубы. Есть выход – передать в собственность газ на последнем участке газопровода", – рассказал специалист.
Юшков пояснил, что "Газпром" будет качать 27,5 миллиарда кубов, а европейские компании будут качать еще столько же.
"Он исполнит антимонопольное законодательство, передав им право собственности. Газопровод суммарно будет загружен на 100% – на 55 миллиардов кубов", – добавил он.
Ранее компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.
В документе сказано, что добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка ее газа.
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