Песков заявил, что "Северный поток – 2" обеспечит энергобезопасность всей Европы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" является исключительно коммерческим проектом, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.
До этого Nord Stream 2 AG проиграла суд по жалобе на решение не выводить газопровод из-под действия Газовой директивы ЕС от немецкого регулятора. Компания все еще не согласна с этой позицией.
"Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", – отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о дальнейших действиях по "Северному потоку – 2".
До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, иначе ФРГ будет выступать за санкции.
Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера. Один из пользователей отметил, что благодаря газопроводу "Газпром" избавляется от платы за транзит, что должно положительно сказаться на расходах немцев на отопление.
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