Украина и США назвали "Северный поток – 2" угрозой для энергобезопасности Европы

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Украина и Соединенные Штаты рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности и по-прежнему выступают против строительства газопровода. Об этом говорится в совместном заявлении по стратегическому партнерству Киева и Вашингтона.

Документ был принят в рамках рабочего визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В заявлении также говорится, что Штаты будут прилагать усилия, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины.

"Украина и США продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, <...>, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок через Украину в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Во вторник, 31 августа, российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" сообщила о скором завершении пусконаладочных работ на "Северном потоке – 2" для начала поставок.

До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.

Он считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева. Кроме того, по его мнению, объем транзита должен составлять 45–50 миллиардов кубометров газа в год, что соответствует нынешнему показателю.