"Нафтогаз" готов продлить контракт с "Газпромом" в качестве гарантии от войны с Россией

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Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как предохранитель от возможной войны с Москвой, заявил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, риск "полномасштабной войны" создает "Северный поток – 2", который несет угрозу прекращения транзита газа через Украину и "военного вторжения" РФ.
"Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого (военного вторжения. – Прим. ред.)", – сказал Витренко.
Он также добавил, если через Украину сохранится транзит газа, то от него будут зависеть и Россия, и Европа. Поэтому, считает Витренко, в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.
Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности сохранить и нарастить транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской копании.
В свою очередь Витренко, комментируя это заявление, подчеркнул, что Украина не желает доплачивать РФ за газ, оставаясь транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит.
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