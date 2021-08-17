На Украине запасы газа снизились на треть

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На Украине запасы газа в подземных хранилищах снизились на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом говорят данные компании "Укртрансгаз".
По состоянию на 15 августа, там было всего 57% от возможного объема сырья – 17,6 миллиарда кубометров. При этом к середине прошлого августа украинские ПГХ были заполнены на 77,1%.
По словам директора интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максима Билявского, к середине лета Украина накопила 17 миллиардов кубометров газа. К показателю в 20 миллиардов кубометров она должна подойти к отопительному сезону.
Ранее цена на газ в Европе впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Этому предшествовало решение "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.
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