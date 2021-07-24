В "Нафтогазе" ответили на выдвинутые Россией условия по сохранению транзита

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Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и нарастить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании в эфире канала "Украина 24".

Он посчитал необходимым совместить это с прежними заявлениями президента РФ Владимира Путина, которые сводились к необходимости для Украины договариваться напрямую с Россией.

Витренко убежден, что российский лидер планировал обсуждать с Украиной не только транзит, но также импорт газа. Это может указывать на навязывание Киеву завышенных цен на топливо.

"Результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", – сказал глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что Украина не желает доплачивать РФ за газ, оставаясь транзитером, так как сейчас на импорт топлива тратит меньше, чем получает за транзит.

Также Витренко заявил, что нет оснований верить данным Москвой гарантиям о продолжении транзита в следующие 10 лет.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года. В хранилища страны закачивалось топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

Ранее в МИД РФ назвали условие для транзита российского газа через Украину. Там отметили, что транзит в значительной степени зависит от спроса.

