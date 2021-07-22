В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, при каких условиях возможно сохранение транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, транзит в значительной степени зависит от спроса.

"Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", – добавил Грушко.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что США фактически должны уговаривать представителей Евросоюза продолжать закупать российский газ.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в июле заявила, что газопровод "Северный поток – 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Она также подчеркнула, что Украина обладает территориальным суверенитетом.