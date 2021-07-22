В бундестаге назвали неприемлемой необходимость агрессивной позиции по отношению к России

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Тот факт, что Германия в рамках соглашения с США должна занять агрессивную позицию по отношению к России, является неприемлемым для Берлина. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Северный поток – 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы", – сказал парламентарий.

По его словам, санкции против России являются незаконными, и отказ от них должен быть "чем-то само собой разумеющимся".

Эрнст также критически оценил посыл, согласно которому Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия: политик подчеркнул, что подобным раньше занимался Вашингтон, а не Москва.

Кроме того, он считает, что "односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии", поскольку Киеву в равной степени необходимо соблюдать условия соглашений.

Тем не менее он обратил внимание и на позитивные моменты, которые прозвучали в совместном заявлении ФРГ и США. В их числе – сотрудничество в климатической политике, совместные усилия для достижения мира на Украине и помощь последней в деле энергетического перехода.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по вопросам российского газопровода "Северный поток – 2".

Германия, в частности, обязалась добиваться новых санкций против РФ, если та будет агрессивно действовать против Украины. Также в ФРГ согласились способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

