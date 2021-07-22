В Кремле оценили сделку США и Германии по "Северному потоку – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил соглашение между Германией и США по проекту трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что некоторые пункты Москва может приветствовать, в то время как другие положения сомнительны – например, те, что касаются обвинений во вредоносных действиях.

"Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия никогда не стремилась применять энергетические ресурсы как один из инструментов политического давления и выступает гарантом энергетической безопасности.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по вопросам газопровода "Северный поток – 2". Германия, в частности, обязалась добиваться новых санкций против РФ, если та будет агрессивно действовать против Украины.