Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

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Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины. В документе прописана просьба обязать Киев прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что жалоба, поданная на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касается событий, последовавших за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, <...> заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности", – отметили в Генпрокуратуре.

В документе Россия просит ЕСПЧ применить по отношению к Украине обеспечительные меры, обязывающие ее прекратить блокировку подачи воды в Крым, устранить ограничения прав национальных и языковых меньшинств, которые лишают их доступа к получению образования на родном языке, а также снять запрет на вещание и доступ к теле-, радио- и интернет-ресурсам на русском языке.

В числе прочего в жалобе говорится о том, что ответственность за трагедию с пассажирским Boeing 777 малайзийских авиалиний полностью лежит на украинских властях, которые не закрыли воздушное пространство страны. Кроме того, Киев предъявлял сфабрикованные доказательства, чтобы переложить вину за инцидент на Россию.

Еще одним пунктом обращения значится применение Украиной оружия неизбирательного действия против жителей Донбасса, что привело к значительным жертвам в том числе на территории соседних с ДНР регионов России. Речь идет о городах Новошахтинске, Донецке (в Ростовской области), Куйбышеве и других населенных пунктах. Отмечается, что в период с 2014 года по настоящее время действия украинских военных привели к уничтожению и повреждению имущества на территории России, а также гибели большого количества россиян, среди которых простые граждане и сотрудники КПП.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины провели на границе с Крымом тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника.

В ходе учений подразделения ЗРК были развернуты на неподготовленных позициях. Они отработали поиск, захват и сопровождение воздушных целей, после чего произвели условные пуски.

