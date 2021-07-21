Украина провела военные учения на границе с Россией

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Вооруженные силы Украины провели на границе с Крымом учения по отражению авиационных ударов. Об этом сообщило министерство обороны страны в своей группе в Facebook.

"В рамках тактической подготовки подразделений ПВО <...> состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника", – говорится в публикации.

Уточняется, что в ходе тренировки подразделения ЗРК были развернуты на неподготовленных позициях, они отработали поиск, захват и сопровождение воздушных целей, после чего произвели условные пуски.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю Курбан-Байрама, заявил, что отберет Крым у России за один год.

По его мнению, уже в 2022 году данный праздник на полуострове якобы будет отмечаться в составе Украины.

